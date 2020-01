Acuerdo paritario de 2019: Docentes entrerrianos acumularán suba cercana a 60%

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos inició el año con expectativas a partir de que, en declaraciones periodísticas, el Ministro de Educación de la Nación ha adelantado que habría paritaria nacional, lo que se considera fundamental en orden a dos cuestiones centrales: que el Estado nacional vuelva a involucrarse en el financiamiento del sistema educativo y que se fije un piso salarial a partir del cual en las provincias, las organizaciones puedan negociar hacia arriba. «La expectativa está puesta ahí. Nos gustaría que esta paritaria se abra lo más rápido posible, que se salde rápido para poder discutir a nivel provincial en tiempos lógicos, no a fines de febrero«, dijo Marcelo Pagani, secretario General de Agmer.

En el repaso de los acontecimientos de 2019, aparece el acuerdo paritario firmado en abril del año pasado que es reivindicado como un «acuerdo muy importante» porque permitió al sector resguardarse respecto del proceso inflacionario. En noviembre la docencia cobró el acumulado inflacionario de julio, agosto y septiembre y, en febrero -con los haberes de enero- cobrará la inflación acumulada de octubre, noviembre y diciembre. «De esta manera, luego de muchos años, vamos a percibir haberes que acompañaron el proceso inflacionario», destacó.

Así, aquel acuerdo paritario de 2019 significó «el acompañamiento del proceso inflacionario y el recupero de un 11 puntos que se había perdido en 2018, todo ese acumulado va a dar en febrero una suma que rondará el 60% de aumento salarial», resumió el dirigente en declaraciones a El Diario.

Antes de que finalizara el año, la dirigencia de esta organización mantuvo un encuentro con las nuevas autoridades del Consejo General de Educación, donde el tema salarial no fue central, de acuerdo a las expresiones de Pagani. «Sólo tratamos en materia salarial una cuestión que está pendiente que tiene que ver con la equiparación de los directivos de primaria con secundaria, algo que ya está aprobado en la comisión que se conformó a partir de la paritaria firmada en abril. Faltaba el decreto para que se pueda pagar», reseñó. Ocurre que habitualmente la discusión salarial se da en el ámbito del Ministerio de Hacienda y Economía.

Cierre de paritaria 2019

A la espera de la inflación de diciembre para poder precisar el acumulado trimestral, cuando se presente la discusión de la pauta para 2020, el haber del cargo inicial, es decir del docente sin antigüedad se ubicará en alrededor de 25.000 pesos en Entre Ríos.

No obstante, si la paritaria nacional fijara el mínimo por encima de ese monto, lo que decida esa mesa nacional sería el punto de inicio de la discusión provincial.

Pagani ubicó a Entre Ríos en el pelotón del medio en cuanto a los haberes docentes en el concierto de la totalidad de las provincias, a partir de lo cual planteó ciertas preocupaciones. «Claramente va a dificultar la discusión nacional el hecho que hay provincias que están en el pelotón del fondo -que no es el caso de Entre Ríos-. Se les va a complicar pagar un aumento que se acuerde en la paritaria que esté muy por encima de lo que perciben. Hay provincias como Corrientes, Misiones, Chaco, Tierra del Fuego, que no han tenido de ninguna manera la cláusula gatillo que hemos logrado otras provincias argentinas. Esa va a ser la discusión y es lo que genera alguna preocupación sobre lo que ocurra finalmente con esa definición. Los que están en los primeros lugares no tendrían problemas; entiendo que Entre Ríos está en el pelotón del medio, entre los primeros 12, 13 lugares», analizó.

Además del monto, la expectativa es mantener la cláusula de actualización automática, cláusula gatillo. «Ni el economista más optimista habla de una inflación baja para 2020, por lo tanto lo único que nos resguarda es la cláusula de incremento automático. Esto necesariamente se va a tener que exigir», anticipó.

Si bien para el dirigente sería ideal que ese criterio se acordara a nivel nacional, no deja de señalar que lo ve muy difícil, pero «en lo provincial se va a plantear», insistió.

Explicó que «en la paritaria nacional se definiría el piso y el fondo compensador que el macrismo congeló para las siete provincias consideradas más pobres, con mayores dificultades. No entra Entre Ríos en ese fondo, pero es parte de la discusión que se tiene que dar .Si se actualizara esas provincias podrían cumplir con salarios más dignos», argumentó.

Pagani confirmó que la ley que fijó la paritaria nacional docente está vigente. «Entiendo que este gobierno, si todavía no lo hizo, tendrá que derogar el decreto de (Mauricio) Macri por el que no se convocó más a paritaria nacional docente y por lo tanto, cae también el congelamiento de los fondos para las provincias con más dificultades. No hace falta una ley», corroboró.

Finalmente, y en función del proceso que tendría que ponerse en marcha, el titular de Agmer comentó que «estamos permanentemente entregando información a Ctera para que, con toda la documentación de las provincias pueda encarar una negociación con fundamento».