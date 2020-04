Alessandra Rampolla y la cuarentena: “Mi recomendación es que no se tenga sexo hasta que esto pase”

—No se me dio por ninguna. Un poco me he obligado lo de la gimnasia en los últimos diez días. Mi práctica personal de yoga, que yo no soy de las que hacen bikram, ni súper power yoga, mi yoguita es un yoga gentil amoroso, me abraza, me contiene emocionalmente. Tampoco soy la más yogui. Pero, empecé a ser consciente y decir: “Voy a hacer esto porque sé que me voy a sentir mejor”. Te aumentan los niveles de serotonina en el cuerpo y desde lo físico me ayudo con mi estado anímico. Y ahora mismo estoy acá y me tengo que rescatar yo. No hay nadie que venga a rescatarme.