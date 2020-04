Amenazaron con quemar la casa de la viuda del enfermero que murió por covid-19

La viuda del enfermero que trabajaba en una clínica privada de Brandsen y murió por coronavirus denunció el hostigamiento que sufre la familia de parte de algunos vecinos del barrio Sargento Cabral. «Dijeron que me iban a prender fuego la casilla porque los iba a contagiar», contó María José Oliva. Ahora un patrullero vigila su casa las 24 horas de forma preventiva.

La mujer está aislada junto a sus ocho hijos después de que el sábado recibieran la noticia de la muerte de Silvio Cufré, el enfermero que se convirtió en la primera víctima fatal por coronavirus del sistema de salud bonaerense.

El hombre, de 47 años, había presentado síntomas compatibles con la enfermedad el 6 de abril, pero recién el día 11 del mismo mes confirmaron que estaba contagiado.

«Él se fue de acá diciendo que se iba a hacer un chequeo médico y después lo tuvimos que ver en un cajón. Es una tragedia», contó la mujer, visiblemente afectada por la situación que transita la familia.

Es que a la pérdida de su marido se le sumó el miedo por el hostigamiento de algunos vecinos. La mujer contó que los amenazaron con prender fuego la casa si no se mudaban porque «iban a infectar al barrio».

«A raíz de esto tuve problemas con algunos que querían que nos vayamos del barrio porque decían que habíamos traído la epidemia acá, que íbamos a contagiar a todos. Ahora tengo un patrullero cuidándonos porque algunos me querían prender fuego la casilla. Pasaban con el auto y me decían que me vaya», contó Oliva a tn.

«Vivo en una casilla precaria, hace 20 años que estoy acá con mis hijos, ¿a dónde me voy a ir?», expresó la mujer entre lágrimas.

Oliva también confirmó que el enfermero atendió personalmente al papá del futbolista Walter Montillo, quien murió por coronavirus en el Instituto Médico de Brandsen. El centro de salud fue denunciado por haber incumplido el protocolo para casos de infectados con Covid-19 y ahora se encuentra bajo investigación judicial y epidemiológica.

La familia de Cufré permanece aislada en su casa y con custodia policial. El Municipio hizo tareas de desinfección en la zona y, hasta el momento, ninguno de ellos presentó síntomas de coronavirus.