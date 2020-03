Bordet: «Si cada familia se cuida es mucho más fácil cuidarnos entre todos»

Bordet hizo hincapié en que el aislamiento «es para todas las familias, para poder estar seguras en cada hogar. No son vacaciones, no es tiempo libre, no es tiempo de ocio, no es tiempo para estar en reuniones, ni públicas ni privadas. Esto como criterio general. Pero por supuesto que hay excepciones para quienes tienen un rol dentro de la mitigación de esta pandemia, es decir a quiénes trabajan en el sector de salud, a quienes realizan tareas en distribución de alimentos y esto está explicitado en el decreto que comenzará a circular dentro de muy poco «.