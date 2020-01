Cinthia Fernández lloró al ver el video de Martín Baclini con una rubia sentada a upa

Cinthia Fernández se puso a llorar desconsolada este jueves en «Los Ángeles de la mañana», El Trece.

Fue cuando le mostraron en vivo las imágenes de Martín Baclini en una camioneta con una rubia sentada encima de él en Punta del Este.

La bailarina y el empresario rompieron noviazgo hace unos meses y parece que él de a poco comienza a salir y seguir con su vida adelante.

Cinthia se quebró apenas tocaron el tema y aclaró lo que sintió al ver esas imágenes.

«Yo no dejo de amar de un día para otro. No quiero ser la llorona de siempre, pero me duele y es real. No me importa que digan que soy una llorona», expresó muy conmovida.