Conflicto en puerta: los actores reclaman derechos por las ficciones viejas que ahora se pasan por streaming

Si D’Elía pudiera elegir, preferiría que las plataformas no emitieran ninguna de las ficciones en las cuales participó. “Cuando me entero que entre sus contenidos aparece algún programa en el que trabajé, no me genera nada. Incluso, si tengo que elegir, que no estén. Es un negocio para las plataformas o para los dueños del producto; los que perdemos somos los actores. Corresponde que todos cobremos -insiste el actor-. No necesito que la gente siga viendo Los Simuladores o Rebelde Way. Entiendo que hay otras personas a las que les gusta que los sigan viendo; a mí no, a mí me da lo mismo”.