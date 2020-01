Cristiano Rattazzi: “El primer mes de gobierno de Alberto Fernández fue brillante”

Pero me parece que Alberto tiene la lapicera en la mano: tiene la fuerza y la constancia para tratar de hacerlo y me parece que tiene idea de lo que tiene que hacer. Dice que es socialista y lo entiendo, pero Felipe González manejó una salida de España de una situación muy difícil siendo socialista, volviendo a ciertas reglas de funcionamiento de un mundo civilizado y exitoso en el mundo. Y no de otros países que no son exitosos. No podemos coquetear demasiado con los fracasados.