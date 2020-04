Cuarentena: Graciela Alfano intenta conquistar a un vecino «de balcón a balcón»

“Yo estaba en chancletas como cualquier señora, porque en casa soy un horror, y de repente encontré un señor flaco, alto, canoso, impecable, pantalón blanco, camisa celeste… me dije ‘tierra tragame’. Me metí rápido, fui al baño, me maquillé y salí rápido haciéndome la diosa», reveló en Hay que ver.

Sin perder el tiempo, empezó a indagar sobre su estado civil y al ver que no había ningún impedimento para seguir, le hizo una propuesta inédita: «Le dije que si quería comer algo rico, podía preparárselo….pero soy un mamarracho con la cocina. Debo ser la única que adelgazó en la cuarentena, porque no sé cocinar nada. No sé condimentar y me queda todo mal».

En su cuenta de Twitter y junto a dos fotos donde se la ve a Graciela Alfano muy producida, agregó: “¡Es verdad! Gracias a Beni, que ladraba en mi balcón, pude conocer, desde su balcón, a un señor muy interesante. Ampliaremos según pase la cuarentena. ¡Los Balcones del Amor!”