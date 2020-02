El argentino que está cada vez más cerca de la NBA

La falta de consistencia en el tiempo de juego no preocupa tanto pensando en la NBA. “Su status ya está cimentado”, asegura un reclutador, quien considera que lo que ya demostró –sumado a su potencial- lo puso en el radar grande. Por eso Igor Crespo, su representante, ya ha decidido que vuelva presentarse en el draft. La novedad aún no fue anunciada públicamente, pero es un hecho. Bolmaro será uno de los tantos jugadores que mandará una carta declarándose elegible, lo que deben hacer todos los jugadores menores de 22 años. Esta vez, a diferencia del año pasado, será muy difícil que se baje (en 2019 lo hizo), porque los intereses son muchos y fuertes. El año pasado, por caso, los Spurs habían prometido seleccionarlo al final de la primera ronda pero como cambiaron de opinión y ofertaron una segunda ronda tardía, Crespo y su agencia decidieron sacar el nombre del chico (hay tiempo hasta 10 días antes del draft). En realidad, técnicamente, a Bolmaro aún le quedan cuatro años (2020, 2021, 2022 y 2023) para ser seleccionado. En los tres primeros debe mandar la carta (como early entry) y, cuando ya tenga 22, ya no será necesario, es la edad que te pueden elegir aunque no quieras. Y ahí se presenta una clave. El draft es un juego de ajedrez en el cual no sólo los equipos buscan lo mejor (o lo que más necesitan). También los jugadores más importantes, que buscan ser seleccionados por los equipos que más les convienen y no quedar presos de una selección que quede en el olvido. “Fijate lo que le pasó a Scola: lo tomó San Antonio, que siempre tuvo dudas, y recién Luis pudo llegar a la NBA cinco años después de ser seleccionado”, ejemplifica Bolmaro padre.