El conmovedor mensaje de una pediatra argentina que siempre se dedicó a los demás en misiones humanitarias y ahora se contagió de coronavirus

“A pesar de no contar con todas las facilidades y servicios y a pesar de que la lógica del ‘sálvese quien pueda’ hubiera sido mandarme a un hotel sola, para así él no correr ningún riesgo. Todo lo contrario. Cuando le conté la situación, me esperó en su casa con dos ramos de flores, me preparó un lugar en su living y desde que llegué no paro de comer cosas ricas (porque además de ser el mejor médico del mundo que conozco es un gran chef)”, agregó Goyheneix.