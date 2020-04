El gesto de Fede Bal en el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Colon: “Hoy planto un árbol de palta en mi jardín”

“Hace pocos días me hice unos estudios, una colonoscopía y una endoscopía, que salieron mal. Quiero decir que el resultado fue negativo. Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron, y encontraron un tumor en mi intestino, que se llevó a analizar. Se hizo una biopsia, hablé con el clínico y me hicieron un montón de estudios más. Todos dieron bien, pero el resultado de la biopsia del tumor dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino”, fue la confesión de Federico Bal hace tres semanas.