El himno negado de José Luis Perales: el compositor reveló que la canción “¿Y cómo es él?” se transformó en una “cruz” para su carrera

A pesar del éxito, para el cantante la canción siempre fue un peso en su carrera. “El tema se convirtió en una especie de cruz para mí”, sostuvo. “Es una canción de encargo que fue escrita para Julio Iglesias, pero al final no se la di porque la gente de mi compañía creyó que la debía cantar yo», dijo Perales, y agregó: “Era una gran canción y pensaron que sería un gran éxito, como así fue”. En el momento en el que Perales le dio vida a la canción, Iglesias se acababa de separar de Isabel Preysler y ella se había vuelto a casar con Carlos Falcó, con quien tuvo a su hija, Tamara. “Aunque no tenía nada que ver con la realidad, yo pensé que Julio la podía interpretar porque él siempre daba un toque de credibilidad a sus canciones, pero mi compañía me prohibió dársela. La verdad es que yo no la quería cantar, porque no tenía nada que ver conmigo. Pero lo hice, y desde entonces el tema se convirtió en una especie de cruz para mí”, confesó.