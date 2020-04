El médico de Sportivo Belgrano es el primer caso confirmado de coronavirus en el fútbol argentino

Sportivo Belgrano @ClubSpBelgrano INSTITUCIONAL | El Club Sportivo Belgrano comunica que el Jefe Médico de la institución, Dr. Daniel Elkin ha dado positivo de Covid-19. Desde el club le deseamos una pronta recuperación. 46 Información y privacidad de Twitter Ads 38 personas están hablando de esto

Sportivo Belgrano, que juega en el Torneo Federal A, habría sido el rival de Racing Club a finales de marzo por los 32avos de final de la Copa Argentina, también suspendida por la pandemia.

Elkin había participado semanas atrás de un congreso en Chile y aseguró en declaraciones a El Periódico de San Francisco que respetó el periodo de cuarentena obligatorio tras regresar del viaje.

“La cuarentena se respetó, no tuve ningún síntoma, salí de la cuarentena porque me autorizaron desde Epidemiología y cuando me pidieron que me hisopara porque había dado un caso positivo de una persona que había viajado al Congreso me hisopé y dio positivo. Al darme positivo, todo para atrás», indicó.

El médico traumatólogo contó además: «Me enteré ayer a la noche, hice un viaje, fui a un congreso a Chile, volví el 12 de marzo cuando Chile no era área de circulación, llegué un sábado y el lunes a la tarde lo ponen en país de circulación, inmediatamente avisé a Epidemiología y quedé en cuarentena porque es lo que corresponde».

«Estoy asintomático, nunca en estos 23 días tuve nada, entonces básicamente lo que tengo que hacer es quedarme en mi casa, me van a citar de Epidemiología para hacerme un nuevo control en un tiempo que van a determinar ellos de acuerdo a cómo esté, si con síntomas o no y de acuerdo a los tiempos me hisoparán de nuevo hasta que tenga el alta infectológica», agregó.

Además, el médico contó: «Estuve con mi señora y los chicos, los primeros 14 días estuve aislado, después que salí estuvimos en contacto así que ahora estamos todos aislados, ninguno tiene síntomas pero estamos todos aislados. A ellos no les hicieron hisopado porque ellos son posibles contactos, tienen que ver si van a hacer síntomas o no en algún momento, por ahora no”.

