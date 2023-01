Escándalo total en Francia: el presidente de la Federación fue separado de su cargo

«El Comex de la FFF también ha decidido despedir a Florence Hardouin, directora general de la FFF, como medida cautelar. A partir de hoy, Philippe Diallo, vicepresidente adjunto de la FFF, actuará como director interino de estas dos funciones», agregó.

Finalmente, el Comex de la FFF, «informado de los términos de la prórroga del contrato de Didier Deschamps al frente de la Selección francesa hasta 2026, lo validó por unanimidad», explicó en un breve texto publicado en su sitio web.

Le Graët, de 81 años, recibió diferentes denuncias, las que fueron abordadas en la reunión extraordinaria, como el modo de prórroga del contrato del entrenador de Francia, decidido entre Noël Le Graet y Didier Deschamps, las declaraciones del directivo sobre el exastro Zinedine Zidane, y el comunicado de prensa de Sonia Souid, la agente de jugadores que acusó de acoso sexual al mandamás de la FFF.

En su momento, el expresidente dijo que le importaba «un bledo» a donde se iba Zidane ante los rumores de una posible llegada al seleccionado de Brasil. Sus dichos provocaron el enojo de Kylian Mbappé, quien salió a cruzarlo en las redes sociales.

“¿Zidane en Brasil? Me importa un bledo, ¡que se vaya donde quiera! Puede ir donde quiera, a un club… No lo sé, me sorprendería. Hace lo que quiere, no es asunto mío. Nunca le he visto, nunca hemos pensado en separarnos de Didier Deschamps”, agregó el hasta hoy Presidente de la FFF en una entrevista que le concedió días atrás al medio RMC Sport.