Fuerte discurso de Joaquín Phoenix en los Globo de Oro por el cambio climático: apuntó a la hipocresía de sus colegas

Desde el inicio, el actor destacó que haya habido un menú vegano en la gala. «Quisiera agradecer a la Asociación de Prensa de Hollywood por reconocer el vínculo entre la agricultura animal y el cambio climático, es un mensaje muy poderoso el que se está enviando ahora», dijo sobre esa elección.

Luego, destacó el trabajo de los demás colegas nominados, a quienes les expresó su profunda admiración. «Todos sabemos que no es una puta competición esto, ¿verdad? Ustedes me han inspirado, que soy un estudiante, aprendo de ustedes y no puedo creer todas esas interpretaciones hipnóticas que han hecho este año», comentó.

Luego, continuó en su rol de militante por la liberación animal y la protección del medio ambiente. Esta vez, hablándole directamente a la industria, y en especial a sus colegas.

«No quiero agitar las aguas pero es que las aguas ya están agitadas. Está muy bien lo de desearle lo mejor a Australia y eso, pero no sirve de nada», sentenció. «Es un gesto precioso y yo no siempre he sido un hombre virtuoso del mundo, estoy aprendiendo mucho y muchos de los que están acá me han dado un montón de oportunidades para hacer las cosas bien y lo agradezco de corazón«, continuó.

«Entonces espero que todos juntos podamos unirnos y hacer cambios. Tenemos que asumir la responsabilidad nosotros mismos y hacer cambios y sacrificios en nuestras propias vidas. Espero que podamos hacerlos y no necesitemos aviones privados para ir a Palm Springs. En serio. Yo trataré de comportarme mejor, espero que los demás hagan lo mismo. Gracias», concluyó, generando el aplauso de todos los presentes.