Gisela Barreto sobre los niños trans: «Cuando juegan a que son pájaros no vamos a decir que son pájaros»

Consultada en El show del espectáculo por el caso del niño más joven en legalizar su cambio de género, argumentó: “Hay que ver que tomamos por percepción. Un niño, cuando es niño, juega. Cuando juega que es pájaro no vamos a decir que se percibe que es un pájaro. El niño imita lo que ve, sigue lo que ve”.

Ante la pregunta de si le permitiría a un hijo suyo cambiar de género, respondió: “No creo que eso hubiese ocurrido si yo hubiese tenido un niño. Que cuando tenga su edad haga lo que tenga que hacer porque el hijo es hijo de la vida y no de los padres. A tu hijo tratás de guiarlo. Si tu sobrino te dice ‘Me percibo nena, me quiero operar’, ¿le decís que si? Hay que orientarlos y no que tomen una decisión porque no tienen una claridad de consciencia. Yo le hablaría, trataría de dialogar. Por eso son los espacios de encuentro que hago. Las cosas se entienden hablando. A ver si realmente le está pasando o es una confusión. Yo trataría que me explique qué le pasa”.

Después, pidió que las personas del mismo sexo que tengan relaciones amorosas no lo manifiesten en lugares públicos como colegios: “Es el respeto y saber ubicarse, es como que digas tengo hambre y comer en el colegio. Voy al buffet a comer. Si yo estoy enseñando algo a niños hay cosas que uno trata de guardar. Los niños son tiernos y aprenden, cuidemos a los niños”.