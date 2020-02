La furia de Jimena Barón después de que cancelaran uno de sus shows: “Me censuraron”

Y, finalmente, concluyó: “Como artista, como mujer, necesito que me liberen de toda esta mierda injusta que no merezco y que no tiene sentido en absoluto. Necesito libertad, la misma que pido para los demás, la necesito para mí también, por favor. A mis fans y a la gente que me quiere y me banca, gracias por ser de fierro, por estar siempre. Los amo con todo mi corazón, me cumplieron mi mayor sueño que es esta carrera. Ustedes me dan trabajo, yo no podría hacer esto si no estuvieran, se los digo siempre y es por eso que lamento muchísimo esto, que no me dejen estar para ustedes. A mi amiga Cazzu: te amo y admiro y me alivia un poquito que al menos sí pises el escenario con tu fuerza, tus letras y tu valentía, la misma que tengo yo, pero a mí no me dejaron”.