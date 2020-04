Sin embargo, como la tanda no estaba prevista, Andrea siguió dando instrucciones a quienes asistían al participante detrás de cámara y explicó: “Le bajó la presión, vamos a llamar a un médico. ¡Qué feo esto! No me gusta cuando alguien se siente mal que quede expuesto en cámara”. Y decidió modificar la continuidad del certamen, anunciando que ante esas circunstancias no iba a haber eliminados.