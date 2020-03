Leo Sbaraglia, soltero a los 50: «Me dicen groserías lindas»

«Sigo soltero. Un poco ahí, yendo y viniendo, pero no estoy en pareja así como tal. Me parece que es hermoso estar en pareja, esa sensación de compartir, de entrar en un proyecto con alguien, ese estado de enamoramiento es precioso. Me parece que todavía hay que seguir como alimentándose asimismo en muchas cosas, mi profesión al mismo tiempo me da mucho amor, mucha pasión», contó en una entrevista radial con Catalia Dlugi.

Leo Sbaraglia

Además, reveló que se siente halagado, pero con un poco de vergüenza por las declaraciones que recibe en la calle. «Por un lado, es lindo que te digan cosas, a quien no le gusta estar bien. Me dicen groserías lindas que me dan vergüenza. El tema es sentirse bien, que a uno lo quieren, lo aprecian, sentirse deseado. A mí lo que más me gusta es el amor y el cariño que te pueda tener la gente en la calle. Es como si todo el laburo y el alma que le puse a esta profesión la gente lo valorara, eso a mí me gratifica, me alimenta, me hace sentir que ese amor que uno le pone vuelve a través de la gente», reconoció.