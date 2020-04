Manu Ginóbili: «Esto o nos une como sociedad o se convierte en un sálvese quien pueda»

El ídolo nacional relató desde Estados Unidos cómo está viviendo la cuarentena con su familia y aseguró que quiere dar un buen ejemplo a sus seguidores.

Desde su casa en San Atonio, Texas, Manu Ginóbili participó de Unidos por Argentina y relató cómo está viviendo la cuarentena junto a su mujer y sus hijos. Además, el ex basquetbolista habló de sus miedos, ansiedades y preocupaciones por la situación que todos estamos viviendo por el coronavirus, y opinó que esto puede llegar a unirnos como sociedad o, por el contrario, convertirse en un sálvese quien pueda. Pero, más allá de las especulaciones, el ídolo argentino aseguró que quiere llevar un mensaje positivo y dar el ejemplo a sus seguidores, especialmente a los más chicos que quizás no miran la tele.

«La situación acá en Estados Unidos está muy rara. En Nueva York es gravísimo lo que está pasando. Las ciudades con mucha densidad de población, mucho transporte público, aglomeración de gente, son muy vulnerables. Han subestimado la situación y ahora se ha ido fuera de control. Hay muchas deficiencias y falta de material, es lo que pasa cuando el sistema de salud colapsa», comentó Manu en diálogo con Vero Lozano, Leo Montero y Alejandro Fantino.

Sobre su aislamiento, Ginóbili detalló: «Llevamos 20 días en casa, justo volvimos de un viaje así que cuando llegamos hicimos los 14 días y seguimos. Fuimos dos veces al supermercado hasta ahora a stockearnos, mis hijos hacen las clases online, por suerte tenemos una casa con espacio. Y ahora esperamos instrucciones a ver cuáles son los próximos pasos a seguir, que no están tan claros».

El ídolo argentino se tomó un momento para bromear sobre el video que difundió su mujer en donde se lo puede ver haciendo el ula-ula: «Una cruel traición de mi mujer. Hicimos el video porque me decían que me servía para la cintura y la movilidad articular. Me filmó, se lo iba a mandar al médico pero también se lo mandó a millones de personas, me traicionó mal».

Por otra parte, el ex basquetbolista reflexionó: «Este virus nos achicó la visión de futuro a dos semanas. ¿Cuántos escuchás pensando de acá a un año, dos o cinco? Sin dudas esto nos va a unir como sociedad, a convertir en un equipo, o será un sálvese quién pueda. Es una incógnita. A nivel económico la vamos a pasar mal por un tiempo. Va a haber que dejar de lado muchas cosas y pensar en la salud, especialmente la de nuestros adultos mayores».

Y continuó: «Es normal que esto genere duda, ansiedad. Hay días de mucha preocupación, de despertarme a la noche pensando qué puede llegar a pasar. Mis padres están en ese rango etario de riesgo. Por momentos tuve cierta angustia, ansiedad, incertidumbre».

Desde su lugar como figura pública, Manu aseguró: «Trato de instruirme, de ver cómo puedo ayudar, siento una responsabilidad muy grande al tener tantos seguidores. Si tengo la posibilidad de llegar a través de las redes sociales a quienes quizás no miran la tele, vale la pena. Algo cortito, positivo, que pueda llegar a servir. Me siento responsable».