Médicos de Santa Fe llaman a un paro por 72 horas en medio de la pandemia

La medida se plantea luego que se confirmara que el refuerzo salarial de $5.000 por la pandemia de coronavirus sólo será abonado a los profesionales que se desempeñan en instituciones con áreas de internación, pero no será percibido por los médicos que cumplen su labor en consultorios que no pertenecen a los efectores que no cuentan con sectores para atender a personas internadas.