Migue Granados confirmó que será padre nuevamente: el particular nombre que le pondrán al bebé

Migue Granados confirmó a través de su cuenta de Instagram que su pareja, Fernanda Otero, está embarazada nuevamente. Así, tras la llegada de Bernardita, ambos están esperando a su nuevo hijo. La fotografía elegida para esa oportunidad muestra a la pareja con una sonrisa plena, y a la hija de ambos abrazando a la panza de la madre.

“Seremos 4. La llegada de Benito, el hermano de Bernardita es un hecho. Felicidad, amor y ansiedad. Fer Otero te amo muchísimo, Benito no puede estar en mejor lugar”, fueron las palabras elegidas por el conductor y humorista para dar a conocer la noticia, que rápidamente fue celebrada por sus seguidores, que no tardaron en recordarle las palabras que una medium le había confesado en octubre último, en una de las entrevistas más viscerales de su podcat La Cruda.

“Cuando mi vieja murió llamé a una vidente, le dije que no creía en esto y ella me dijo que había llegado a un plano que podía escucharla. Mi miedo era que si lograba contactarme con ella me iba a volver adicto a eso”, le confesó Migue en esa oportunidad a la médium Noelia Pace, que de inmediato se contactó con su madre, que falleció en el 2017 a los 50 años, por un cáncer de piel. Y afirmó que había estado alterada al momento de partir porque no quería irse.

Migue Granados con sus padres, en una foto que demoró casi 30 años: se separaron cuando él apenas era un bebé, y recién décadas más tarde pudieron tomarse esta instantánea, la primera los tres juntos Migue Granados con sus padres, en una foto que demoró casi 30 años: se separaron cuando él apenas era un bebé, y recién décadas más tarde pudieron tomarse esta instantánea, la primera los tres juntos

“Le costó mucho despegarse de vos”, le dijo Pace a Granados. “Ella dice: ‘Me dio bronca que él haya tenido que pasar por esto por algo que yo creía que me hacía bien en el pasado’. No sé a qué se refiere, pero lo dice así”, le dijo la vidente, y contó que la madre de Migue dijo que hay cosas que quedaron “pendientes” aunque “era su tiempo, tu mamá exprimió su juventud”.

El actor también quiso saber si su madre había sido feliz; ella dijo que lo intentó. Y a la consulta sobre si iba a tener otro hijo, respondió afirmativamente: “Sí, vas a tener”.

“Te lo vaticinó la invitada de La Cruda, ¿te acordás?”, “La médium tenía razooooon”, “No estaba taaaaaaan errada la Medium entonceeeee”, “¿Lo dijo la Medium en un capítulo de La Cruda o estoy loco?”, “Eso significa que la médium tenia razón????? Estallada”, fueron algunos de los mensajes que le recordaron ese momento a la vez que también se hicieron eco de un reportaje de hace menos de un año: “Nooo, que flashero, justo hoy hace un rato vi tu entrevista con María Laura Santillán hace 8 meses en donde decías que habían empezado a pensar en el hermanito y pensé, ya pasaron 8 meses habrá alguna novedad en puerta? Qué casualidad, me flasheó, felicidades”.

El nacimiento de Bernarda, la hija del actor Migue Granados y la fotógrafa Fernanda Otero El nacimiento de Bernarda, la hija del actor Migue Granados y la fotógrafa Fernanda Otero

En esa charla con Santillán para Infobae, Granados había confesado que a Fernanda “yo la conocí hace muchísimo tiempo en la Facultad, hace 12 años, y siempre tengo la necesidad de aclarar que yo en ese entonces era hermoso. Estaba flaco, tallado. Es muy simpática, muy alegre. Todo lo que yo no soy quizás. Por ahí yo soy el agreta de la familia. Como “dale’, sonreí. Che boludo, te gastaste toda la buena onda en el programa. Estás hecho un ortiva”. Pero eso, su frescura, su simpatía. Además me gusta ella, es muy linda”. confesó.

En esa oportunidad, consultado sobre un segundo hijo había afirmado que “estamos hablando. Porque cuando es algo planeado es distinto, hay más tiempo para ver que onda. Cómo haríamos, no quiero volver a no dormir. Me encantan los bebés pero a la vez… Yo pensé que me encantaban los bebés y después me dije no, la verdad que no me encantan los bebés. Mi hija sí, ya está. Decís no la voy a querer ni en pedo como a ella. Pero bueno, después sucede”.