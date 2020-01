Moria Casán, muy dura con Susana Giménez tras sus polémicas declaraciones: “Vive en otro Sistema Solar”

Entonces, después de aclarar que aunque trabajaron juntas en los ´80 no están unidas por una amistad, Moria dijo que los periodistas eran como “felpudos” de la diva. «El otro día su nietita se peleó, parece que estaba un poquitito excedida de tragos, como estamos todos, y a mí me parece que ella también… Ella lo único que quiere decir es que no quiere que este país sea comunista, que no quiere los ‘K’ y que no quiere el 30% de impuestos. Siempre tiene el mismo discurso. Y después cuando le preguntas algo, dice: ‘¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡No, yo no digo!’ Y se mete en el coche o en la limusina y se va”.