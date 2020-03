Música: murió Kenny Rogers, leyenda del country

Kenny Rogers falleció a los 81 años en su hogar, rodeado de su familia y por causas naturales, según reveló su cuenta de Twitter oficial. En 2019, el artista ya había sido hospitalizado por deshidratación, entre rumores de que su salud estaba empeorando. En 2015 anunció su gira de despedida, y llegó a visitar varios países incluso en Europa, pero en 2018 tuvo que cancelar recitales.

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT

— Kenny Rogers (@_KennyRogers) March 21, 2020