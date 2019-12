omasito tras separarse de Guido Süller: «Antes el maltrato psicológico se lo dejaba pasar, ahora no»

Tomasito tomó la drástica decisión de separarse y pedirle el divorcio a Guido Süller y en diálogo con PrimiciasYa.com explicó los motivos que lo llevaron a distanciarse del mediático.

«Me cansé de que me trate mal. Un día me trata bien y otro mal. Antes me la bancaba pero ya no. Se desquició, tuvo una discusión con el hermano y se la agarró conmigo. Antes se la dejaba pasar porque me había acostumbrado, pero ahora a los treinti no», afirmó el mediático en charla con este medio.

Y aclaró: «No me interesa, yo quiero ser feliz. A mi no me gusta que me rebajen y traten mal. La pasábamos bien la mayoría de los días pero tiene esos arranques que arruina lo bien que la pasamos a veces».

«La vez que voy a Buenos Aires, que yo vivo en Córdoba, me trata mal. Entonces ni para compañero me sirve. Nunca lo traté mal ni lo insulté, me parece injusto, he dejado mi laburo para acompañarlo siempre», enfatizó.

«No estaba siendo feliz y cosas así no se tienen que permitir. Antes el maltrato psicológico se lo dejaba pasar, ahora no. Si tanto dice que le gusta estar solo, ahora que se quede solo. Mi vida va a continuar», cerró Tomasito contundente.