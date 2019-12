Pampita reveló su secreto para mantenerse en forma

En medio del escándalo originado por los dichos y la denuncia que le realizó su exniñera, Pampita trata de seguir con su ritmo de vida habitual: conduce su programa en Net TV, modela para diferentes publicidades, pasa tiempo con su gran familia ensamblada y entre tanto, entrena para mantenerse en forma.

Abdominales, fuerza de brazos, sentadillas, entre otros ejercicios son los que realiza la modelo, según se pudo ver en un video que ella subió a su cuenta de Instagram.

«Siempre trabajé de chica y ahora tengo que seguir trabajando para los chicos», suele decir Pampita en las entrevistas. Recientemente afirmó que incluso cuando se separó de Benjamín Vicuña no le pidió dinero.

«Yo me separé de mi pareja de casi 11 años y no le pedí ni un centavo. Me fui con mi ropa», dijo en su programa para diferenciarse de su exempleada que le realizó una denuncia por malos tratos y por haberle liquidado mal su sueldo.

Y agregó: «Para mí la plata se consigue trabajando uno, en el trabajo que sea. La dignidad de que la plata la consigas por tu trabajo y como corresponde, no te la quita nadie».

Pampita también demandó a la mujer y le interpuso un bozal legal para que no pueda seguir hablando en los medios sobre su paso por su casa. Luego cerró con un contundente: «Esto va a la Justicia. Yo no le voy a pagar a nadie para que no siga diciendo mentiras».