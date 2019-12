Riquelme sobre la Libertadores: «Hoy no me animaría a jugarla»

Juan Román Riquelme habló tras el sorteo de la Copa Libertadores 2020 en una entrevista con Conmebol que fue difundida hoy y dejó algunos conceptos interesantes en el inicio de su ciclo como dirigente de Boca.

«Intentaremos hacer un equipo que haga que los hinchas vayan contentos a la cancha, recuperar la manera de jugar, que sea protagonista en nuestra cancha o cuando nos toque afuera, que el hincha de Boca se sienta orgulloso del equipo que tiene. El juego es lo más importante. Quiero que mi equipo me represente de la mejor manera. Los equipos brasileños están muy fuertes, sabemos que tenemos la obligación de armar un buen equipo si queremos competir con ellos. Va a ser una gran Copa». Y agregó: «El hincha está feliz, muy ilusionado como hace mucho no se veía. Cuando el hincha está contento nos hacemos muy fuertes de local».

Acerca de uno de sus rivales, el Libertad de Ramón Díaz, admitió: «Vamos a recibir a Ramón, que para nosotros es algo especial también porque es hincha del equipo rival nuestro. Es de esos hinchas de River que nosotros respetamos mucho. Lo vamos a recibir de la mejor manera, intentaremos ganar. Después está el equipo de Venezuela, un viaje largo pero tenemos confianza».

Por último, hizo una afirmación curiosa: «Para mí la Copa Libertadores es especial, tengo la suerte de que la gente de mi club me tiene mucho cariño y es por culpa de esta Copa. Eso lo tengo clarísimo. Uno cuando está afuera ve todo más complicado, hoy no me animaría a jugar. Van muy rápido, juegan muy bien. Algunos lo disfrutan, otros no. Para nosotros es lindo, tuvimos la suerte de llegar varias veces a la final».