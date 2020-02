Se entregó el DNI número 9.000 a una mujer trans: «Este documento me permite llevar una sonrisa en mi rostro»

No se trataba de un documento más. Era el número 9.000 entregado en el marco de la la Ley de Identidad de Género, sancionada por el Congreso de la Nación en 2012. En la Casa Rosada se había dispuesto a celebrarlo como parte de la políticas de integración que retoma la nueva gestión.

En el escenario junto a Isha se encontraba además del presidente Alberto Fernández, el ministro del Interior, Wado de Pedro y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Ésta última fue quien abrió la ceremonia y previamente se había acercado a Isha para abrazarla. “Este es un acto de reparación, porque venimos de años en que las mujeres, travestis y trans fuimos las más golpeadas”, dijo y agregó que «no hay reconocimiento sin igualdad y no hay igualdad sin inclusión”.

Vilma Ibarra, Alberto Fernández, Isha Escribano y Elizabeth Gómez Alcorta

En el público, escuchaban con atención algunas funcionarias como la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Victoria Donda; la titular de AySA Malena Galmarini y la futbolista Macarena Sánchez, a cargo del Instituto de la Juventud. También la primera subsecretaria de Políticas de Diversidad Alba Rueda y la secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra.

En las filas de más atrás estaban sentadas militantes travestis, trans, lesbianas y mujeres con banderas de colores del arcoiris del movimiento LGTBQ+ y de asociaciones civiles por la diversidad.

Uno de los más involucrados en acompañar a Isha en el proceso de el otorgamiento de su DNI con su género autopercibido fue el ministro De Pedro. En el acto ambos relataron que son amigos desde hace más de 10 años. El titular de la cartera política la acompañó el pasado 7 de enero cuando Isha fue a iniciar el trámite al Centro de Documentación Rápida del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y se emocionó al hablar sobre la lucha de las Madres y la Abuelas de Plaza de Mayo, pilares en la lucha por los Derechos Humanos.

Además de ser compositora musical y escritora, Isha es médica, recibida en la Universidad de Buenos Aires, psicoterapetua y especialista en budismo e hinduísmo de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Es también instructora de yoga, técnicas de respiración y meditación, conferencista y fundadora de El Arte de Vivir en la Argentina.

Pese a su vida polifacética, Isha enfretó varias dificultades por su identidad: “Me pasé toda la vida vistiéndome de mujer en la oscuridad, en soledad, con vergüenza, con miedo, con la sensación de estar transgrediendo lo intransgredible”.

Como parte de la violencia y discriminación, contó que durante mucho tiempo su primer pensamiento cuando me despertaba era “¿desayuno o me suicido?” porque sentía que no tenía lugar en el mundo.

La compositora contó a minutouno.com que el camino fue duro pero hoy siente felicidad y agradecimiento por “las mujeres trans que nos allanaron el camino para las que venimos detrás, desde lo legal desde lo político desde lo social hoy estoy acá”.

«Hoy estamos siendo mejores»

En su discurso Alberto Fernández se reconoció un “varón del siglo XIX que ha entendido cómo son las cosas” y recordó que hace 10 años recibió por Facebook un mensaje de Julia, una mujer trans que la pasaba mal porque su DNI no decía lo que realmente era. “Me contó que tenía un novio en Uruguay y cuando pasaba por migraciones todos se reían de ella y me pidió ayuda. Yo en realidad estaba desorientado pero recurrí a Vilma. Con su ayuda finalmente consiguió que se llama María Julia”.

Luego recordó que en campaña dijo “‘vamos a volver mejores” y resaltó que con la ampliación de derechos “hoy estamos siendo mejores”.

La ley de Identidad de Género, sancionada en 2012 por en el Congreso y promulgada por la entonces presidenta Cristina Kirchner. Se trató de un importante avance en materia de derechos al permitir que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad autopercibida y puedan inscribirse en sus documentos como tales.

“Hubo muchos que lucharon por los derechos de la identidad de género. Hoy estamos muy felices porque a alguien se le reconocieron los derechos que siempre tuvo pero que siempre se le negaron. Muchos piden quitarles derechos a la gente. Hoy somos un poco más iguales y por eso somos un poco mejores”, remarcó.

Isha subrayó que hoy “le estamos dejando a las generaciones que vienen un mundo mejor y le pido al cielo que nadie tenga que atravesar lo que pasamos nosotras. Nunca. Nadie merece tener que estar destinada a mendigar amor en la clandestinidad”

Madeleine Valverde, activista travesti de la Asociación La Rosa Naranja, quien fue invitada presenció el acto dijo que estaba muy emocionada porque era la primera vez y por un hecho que “reivindica nuestras luchas del colectivo trans, travesti, transgénero” y aseguró que “con el gobierno anterior no tuvimos estas oportunidades de políticas públicas”.

En tanto, Vicente Gaños, hombre trans militante de la diversidad contó que recordó cuando en 2018 le dieron su DNI y gracias a eso pudo terminar la secundaria y hoy estudia Comunicación Social. “Tengo esperanza con el nuevo gobierno en que la inclusión será aún mayor y podamos dejar de ser marginados”, sentenció.